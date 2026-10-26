В Україні збережеться холодна та дощова погода

До кінця жовтня в Україні збережеться холодна та хмарна погода, найхолодніше буде у західних областях. Синоптики Укргідрометцентру розповіли прогноз погоди до 31 жовтня.

У вівторок, 27 жовтня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями, місцями можливі незначні дощі. Найпрохолодніше – у західних областях. У Івано-Франківську – від 7 до 9°С тепла, на Львівщині – від 9 до 11°С тепла, в інших західних областях – від 10 до 13°С тепла.

У центральних, північних та східних областях вдень – переважно до 14°С тепла. Найтепліша погода очікується на півдні – до 17°С тепла вдень.

Карта погоди в Україні 27 жовтня (клікніть для збільшення)

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У середу, 28 жовтня, на заході температура повітря місцями трішки покращиться, але залишатиметься холодною. Вдень прогнозують від 10 до 13°С тепла, лише на Закарпатті буде сонячно, вдень потепліє до 16°С тепла.

На півночі вдень прогнозують від 8 до 11°С тепла, у центральних та східних областях – від 9 до 14°С тепла. На півдні – до 15°С тепла вдень, дощитиме.

У четвер, 29 жовтня, у західних областях переважно від 7 до 10°С тепла вдень, на Закарпатті найтепліше – до 14°С тепла. Протягом дня дощитиме. На півночі та у центрі – до 11°С тепла, на півдні – до 16°С тепла. В інших областях денний максимум становитиме 11–13°С тепла.

У п’ятницю, 30 жовтня, на Львівщині, Прикарпатті, Тернопільщині, Буковині, Рівненщині та Волині – від 7 до 10°С тепла, протягом дня дощі. На півдні – до 16°С тепла. На півночі, сході та у центрі – вдень до 13°С тепла, без істотних опадів.

У суботу, 31 жовтня, потепління чекати не варто, по всій території країни збережеться похмура та холодна погода. На заході – від 7 до 11°С тепла вдень, на півночі – до 11°С тепла вдень, у центрі також до 11°С тепла. На сході та півдні – місцями до 12–13°С тепла. Протягом дня очікуються короткочасні дощі.

Карта погоди в Україні 31 жовтня (клікніть для збільшення)