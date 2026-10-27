Несподіваний поворот: якою буде погода у Львові та області 28 жовтня
Детальний прогноз синоптиків
У середу, 28 жовтня, у Львові та області не прогнозують дощів, а температура повітря несподівано зросте. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.
Погода у Львівській області: 28 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 2–7°С тепла, а вдень потепліє до 11–16°С тепла.
Погода у Львові: 28 жовтня у місті також буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 4–6°С тепла, а вдень потепліє до 12–14°С тепла.
Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на Львівщині до 1 листопада.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google