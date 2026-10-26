У Львівській області буде хмарно, дощитиме

Останній тиждень жовтня принесе львів’янам та мешканцям Львівщини відчутне похолодання та дощі. Синоптики Укргідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди до 1 листопада.

У вівторок, 27 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, протягом дня очікуються короткочасні дощі. Вдень температура повітря становитиме лише від 7 до 9°С тепла.

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У середу, 28 жовтня, у Львові та на Львівщині буде хмарна погода, очікуються дощі. Вдень прогнозують від 8 до 10°C тепла.

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У четвер, 29 жовтня, істотних опадів на Львівщині не прогнозують. Вдень температура повітря становитиме від 10 до 12°С тепла.

У п’ятницю, 30 жовтня, погода у Львові та області погіршиться, вдень прогнозують лише від 7 до 9°С тепла. Протягом дня, а також вночі дощитиме.

У суботу, 31 жовтня, дощова та хмарна погода збережеться у Львівській області. Вдень очікується лише від 6 до 8°С тепла.

У неділю, 1 листопада, потепління у Львові та області також не варто чекати. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, дощі, а температура повітря вдень становитиме лише близько 8°С тепла.