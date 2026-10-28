У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 29 жовтня, у Львові та на Львівщині буде прохолодна та хмарна погода, а вночі та вранці прогнозують туман. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Погода у Львівській області: 29 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня прогнозують туман. Вітер північно-західний, 2–5 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 2–7°С тепла, а вдень потепліє до 9–14°С тепла.

Погода у Львові: 29 жовтня у місті також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня прогнозують туман. Температура повітря вночі становитиме 4–6°С тепла, вдень – 10–12°C тепла.

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на Львівщині до 1 листопада.

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