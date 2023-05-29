Синоптики львівського гідрометцентру повідомили про погіршення погоди на вівторок, 30 травня. У Львові та області прогнозують грозу та град, вдень можливі сильні пориви вітру до 15 – 20 м/с.

Як повідомили синоптики, 30 травня у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5 – 10 м/с, вдень шквал 15 – 20 м/с. Температура вночі 10 – 12°С, вдень 21 – 23°С тепла. Погіршення видимості в дощ, в тумані 500 – 1000 м.

Мешканців закликають бути обачними під час негоди, у випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів’яни можуть звертатись на Гарячу лінію міста за номером 1580.