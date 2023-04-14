Великдень у Львові буде без опадів, а в обливаний понеділок будуть короткочасні дощі

На великодні свята у Львові та області очікується тепла погода з короткочасними дощами. Температури сягнуть до 20 градусів тепла, але східний вітер нестиме прохолоду. Ситуація зміниться в останній тиждень квітня – потепліє до 26 градусів.

Виходячи з дому на освячення пасок у суботу, 15 квітня, синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюк радить прихопити з собою парасолі. Погода буде «з характером». Погоду цього дня визначатиме проходження атмосферних фронтів циклону над Австрією. Вночі і вдень очікуються короткочасні дощі, місцями значні, грози, подекуди град. Вітер південно-східний 9-14 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Нічна температура 5-10°C, а денна 11-16°C.

На Великдень, 16 квітня, буде без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний 5-10 м/с. Нічна температура 1-6°C, денна – 15-20°C.

«У ці дні буде вітер східного напрямку, який принесе прохолоду», – коментує Олена Смалюх.

17 квітня будуть надходити атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі. Очікується хмарна погода. Нічна температура 7-12°C, денна 10-15°C.

18-19 квітня буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°C, а вдень 10-16°C.

20-24 квітня очікуються часом дощі, нічні температури в межах 4-10°C, а денні – 11-17°C.

«20-21 квітня потоки східного вітру нестимуть прохолоду і хмарну погоду. З 22 квітня почнуть надходити повітряні маси з заходу та південного-заходу. Температури будуть підніматися вище. І до кінця місяця ми очікуємо 22-26 градусів. Весна набирає сили», – каже Олена Смалюх.

Холодних періодів з заморозками до кінця квітня синоптики не прогнозують.

За весь період спостережень мінімальна температура була зафіксована 6 квітня 2003 року – 4,3 градуси морозу вночі. Найтепліший день цього місяця був 6 квітня 2016 року – 24, 9 градуса тепла.