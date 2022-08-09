Найближчими днями погода у західних областях буде непостійною, очікуються короткочасні дощі, грози, а температура повітря коливатиметься від 21°С до 30°С. Публікуємо детальний прогноз погоди на 10 – 13 серпня для західних областей України.

Львівська область

У середу, 10 серпня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°С, вдень 21 – 26°С тепла.

У четвер, 11 серпня, буде мінлива хмарність. Часом невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°С, вдень 19 – 24°С тепла.

У п’ятницю, 12 серпня, мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 26 – 31°С тепла.

У суботу, 13 серпня, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 24 – 29°С тепла.

Івано-Франківська область

10 серпня буде хмарно з проясненнями, протягом доби очікуються дощі. Температура повітря становитиме 21 – 23°С вдень та до 14°С вночі.

11 серпня буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме до 23°С.

12 та 13 серпня температура повітря зросте до 27°С тепла, проте протягом цих днів у області можливі сильні дощі та грози.

Волинська область

10 серпня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°С тепла, вдень 21-26°С тепла.

11 серпня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°С тепла, вдень 21-26°С тепла.

12 серпня місцями невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°С тепла, вдень 23-28°С тепла.

13 серпня очікується невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°С тепла, вдень 24-29°С тепла.

Рівненська область

10 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16ºС тепла, вдень 22-27ºС тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

11 серпня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16ºС тепла, вдень 22-27ºС тепла.

12 серпня та 13 серпня очікується хмарна погода, можливі дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 14 – 16°С, вдень – 25 – 27°С.

Тернопільська область

10 серпня буде хмарно з проясненнями. Місцями дощі. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 11 – 16°С тепла, вдень 18 – 23°С тепла.

11 серпня буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16°С тепла, вдень 21 – 26°С тепла.

12 серпня та 13 серпня очікується хмарна погода, можливі дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 14 – 16°С, вдень – 25 – 27°С.

Хмельницька область

10 та 11 серпня у області буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягатиме 24°С, а вночі опускатиметься до 15°С.

12 та 13 серпня також очікується хмарна погода, вночі та протягом дня можливі дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 14 – 16°С, вдень – 25 – 27°С.

Закарпатська область

10 серпня буде мінлива хмарність, вночі в горах місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці в горах подекуди туман. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 12-17°С, вдень 21-26°С тепла, в горах місцями вночі 7-9°С, вдень 11-16°С тепла.

11 серпня буде мінлива хмарність, в горах місцями короткочасний дощ. Вночі та вранці в горах подекуди туман. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 10-15°С, вдень 21-26°С тепла, в горах місцями вночі до 7°С тепла, вдень 12-17°С тепла.

12 серпня буде без істотних опадів. Вночі та вранці в горах подекуди туман. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 10-15°С тепла, вдень 23-28°С, в горах місцями 15-20°С тепла.

13 серпня очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вночі 12-17°С тепла, вдень 23-28°С, в горах місцями 15-20°С тепла.

Чернівецька область

10 та 11 серпня у області буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягатиме 21 – 24°С, а вночі знижуватиметься до 13°С.

12 та 13 серпня також очікується хмарна погода, вночі та протягом дня можливі дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 14 – 16°С, вдень – 25 – 27°С.