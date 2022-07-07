На заході України спека йде на спад, на вихідних у більшості регіонів пройдуть дощі та грози, а денна температура коливатиметься у межах 21-24°С тепла. Детально розповідаємо, якою буде погода у західних областях країни протягом 8-11 липня.

Львівська область

У п’ятницю, 8 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°С, вдень 21 – 26°С тепла.

У суботу, 9 липня, місцями короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 18 – 23°С тепла.

Протягом неділі та понеділка, 10 – 11 липня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 7 – 12°С, вдень 18 – 23°С тепла.

Тернопільська область

8 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16ºС, вдень 21 – 26ºС тепла.

9 липня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16ºС, вдень 19 – 24ºС тепла.

10 липня температура повітря вночі становитиме 14-16ºС, а вдень 19-21ºС, хмарно з проясненнями

11 липня протягом дня можливі дощі, температура повітря сягатиме до 21ºС.

Закарпатська область

8 липня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в другу половину дня переважно в горах короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі 10-15°С тепла, вдень 22-27°С, в горах місцями 14-19°С тепла.

Протягом 9 липня в горах очікуються короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Вітер північний 7-12, під час гроз шквалисте посилення 15-20 м/с. Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 20-25°С тепла, в горах місцями вночі до 8°С тепла, вдень 13-17°С тепла.

10 липня вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північний 5-10, під час гроз шквалисте посилення 15-20 м/с. Температура повітря вночі 9-14°С тепла, вдень 19-24°С, в горах місцями 11-16°С тепла.

Протягом 11 липня місцями будуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі 7-12°С тепла, вдень 18-23°С, в горах місцями 10-15°С тепла.

Івано-Франківськ

8 липня вночі та протягом дня ймовірні дощі та грози, температура повітря вднь становитиме до 26°С.

9 липня також мінлива хмарність, дощі та грози, вночі температура повітря становитиме до 15°С, а вдень сягатиме 26°С.

10 та 11 липня очікується без опадів, температура повітря вдень сягатиме 19-21°С тепла, вночі – до 14°С тепла.

Волинська область

8 липня очікується без опадів, вдень температура повітря становитиме 24-26°С тепла, вночі – до 14°С.

9 липня у області очікується дощі та грози, денна температура становитиме до 26°С.

10 липня денна температура знизиться до 19-21°С тепла, вночі становитиме до 14°С.

11 липня вдень можливі дощі, температура повітря становитиме до 21°С тепла.

Рівненська область

8 липня вночі без істотних опадів. вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14ºС тепла, вдень 19-24ºС тепла.

9 липня протягом дня очікуються дощі та грози, температура повітря становитиме до 26°С.

10 липня буде хмарно з проясненнями, протягом дня температура повітря становитиме 19-21°С тепла, вночі до 14°С.

11 липня протягом дня буде хмарно, можливі дощі, денна температура становитиме до 21°С.

Хмельницька область

Протягом 8 та 9 липня у області очікуються дощі та грози, денна температура повітря становитиме 24-26°С, вночі буде до 13-15°С.

10 липня очікується хмарно з проясненнями, вдень температура повітря становитиме до 23°С.

11 липня очікується хмарна погода, можливі короткочасні дощі. Денна температура повітря становитиме 19-21°С.

Чернівецька область

Протягом 8 та 9 липня очікується хмарна погода, короткочасні дощі, місяцями грози. Денна температура повітря становитиме 23-25°С, вночі – до 13°С.

10 липня буде хмарно з проясненнями, денна температура становитиме до 23°С, вночі до 16°С.

11 липня у області також буде хмарно з проясненнями, вдень температура повітря становитиме 19-21°С тепла, вночі до 14°С.