У середу, 31 жовтня, велика частина території України ще залишиться в теплій повітряній масі, а ось на північний схід переміститься більш прохолодне повітря. Така ж тенденція також збережеться і в четвер, 1 листопада.

На середу опади не прогнозуються, лише в західних областях уночі місцями невеликий дощ. Уночі та вранці на Правобережжі місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура в східних регіонах і Сумській області вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°, на заході та крайньому півдні країни до 20°.

У четвер, 1 листопада, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в східних регіонах і Сумській області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі 4-11° тепла, вдень 9-14°, у західних областях, Одеській області та Криму - до 18°, на Закарпатті 18-23°, процитувала інформацію синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, через суттєве потепління у Львові з 29 жовтня призупинили опалювальний сезон.