З центру Житомира прибрали погруддя Пушкіна

У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття, повідомляє «Житомир.Інфо».

Спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя, яке завантажили у кузов крана - маніпулятора.

Як пише «Суспільне», роботи з демонтажу погруддя російського поета розпочали о п’ятій ранку, протягом 15 хвилин працівники одного з комунальних підприємств зняли з постаменту бюст письменника та завантажили на автівку.

За словами мера міста Сергія Сухомлина, в подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею. А поки що його зберігатимуть на комунальному підприємстві «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

Погруддя Пушкіна стояло на розі вулиць Великої Бердичівської та Старого бульвару.