Тепер на місці погруддя Пушкіна залишився порожній постамент, обкладений мішками з піском

З площі Поезії у Харкові демонтували погруддя російського поета Алєксандра Пушкіна, яке вранці за рішенням міської влади захистили мішками з піском. На місці пам'ятника залишився закладений піском постамент, повідомило «Суспільне».

У Харківській міськраді підтвердили, що погруддя демонтовано й відправлено на відповідальне зберігання.

«Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків'яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни», – заявили у міськраді.

У заяві також зазначено, що Харків є одним з найпостраждаліших міст України від російської зброї й агресії.

«У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху», – сказано в повідомленні.

Вранці 9 листопада харків'яни помітили, що пам'ятник Пушкіну обкладають мішками з піском. У міськраді тоді пояснили, що таким чином вирішили захистити пам'ятник до моменту, поки його долю не вирішить центральна влада. Про демонтаж пам'ятника не йшлося, вказували у мерії: він належить до пам'яток національного значення, а на його переміщенні потрібен дозвіл.

Причина, з якої міськрада спершу стверджувала, що не має повноважень на демонтаж погруддя, а потім демонтувала його невідома.