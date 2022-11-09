11-метрову бронзову фігуру солдата встановили біля кордону зі Словаччино 52 роки тому

Поблизу українсько-словацького кордону в Ужгороді демонтували 11-метровий пам’ятник радянському солдату. Бронзову фігуру, що є частиною встановленого у 1970-ому році комплексу «Україна – визволителям», замінять на меморіал на честь закарпатської 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Демонтаж пам’ятника радянському солдату провели у середу, 9 листопада. Раніше Закарпатська ОВА повідомляла про аварійність цього об'єкта, що і стало причиною демонтажу. Як зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, на місці демонтованого пам’ятника радянському солдату планують встановити меморіал на честь закарпатських гірських штурмовиків 128-ї гірсько-штурмової бригади.

«На місці демонтованого аварійного радянського пам’ятника біля кордону ми розглядаємо можливість встановлення пам’ятника або меморіалу на честь закарпатських гірських штурмовиків 128-ї ОГШБр – героям українсько-російської війни», – повідомив Віктор Микита.

За його словами, профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для напрацювання концепту нового пам’ятника.

Зазначимо, меморіальний комплекс «Україна – визволителям» відкрили в Ужгороді поблизу українсько-словацького кордону 8 травня 1970 року і був присвячений 25-й річниці перемоги над нацизмом. 11-метрова бронзова фігура встановлена на п’єдесталі із андезиту, вага пам’ятника – 19 тонн. Автори пам’ятника – скульптори Іван та Валентин Зноба.

Меморіальний комплекс мав охоронний статус національного значення та уник декомунізації, тому що під дію закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» не підпадали пам’ятники, «пов’язані з опором і вигнанням нацистських окупантів з України». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, громадськість ініціювала демонтаж пам’ятника на кордоні. У жовтні 2021 року профільна комісія Закарпатської ОВА, створена за розпорядженням голови ОВА Віктора, перевірила монумент і встановила, що пам’ятник аварійний, потребує невідкладного демонтажу та переміщення на зберігання у визначене місце.