Пам'ятник Миколі Щорсу у Києві

Пам'ятники більшовицькому воєначальнику Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку демонтують. Про це у четвер, 10 листопада, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ватутіну та Щорсу не місце у публічному просторі України. Детальніше пізніше, в офіційному рішенні Верховної Ради», – написав Ткаченко у себе у Facebook.

Рішення щодо демонтажу монументів з метою «подолання наслідків русифікації та тоталітаризму» було підтримано напередодні, 9 листопада, Експертною радою.

Зауважимо, що раніше більшість одеситів підтримали демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси» (російській імператриці Катерині II) з Катерининської площі міста. А у Харкові демонтували погруддя російського поета Алєксандра Пушкіна

Додамо, що кияни активно долучилися до процесу декомунізації. Громадськість запропонувала демонтувати з публічного простору Києва 76 пам’яток і 168 пам’ятних знаків та елементів оздоблення, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР. У зв’язку із цим органи місцевого самоврядування мають прийняти системні і зважені рішення.

Пам’ятник Миколі Щорсу був встановлений у 1954 році розташований на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Авторами монумента є скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов і Олексій Заваров. Ідея спорудження пам’ятника Щорсу у Києві виникла у 1936 році за наказом Йосипа Сталіна. З початком Другої світової роботи зупинилися. Після війни пішу скульптуру полководця планували встановити на площі Льва Толстого. Зрештою, у 1949 році пішу статую замінили на кінну і вирішили встановити на бульварі Тараса Шевченка.

На місці пам’ятника Миколі Щорсу у 1872–1926 роках був пам’ятник Олексію Бобринському – будівничому залізниці у Києві.

Що стосується пам’ятника Миколі Ватутіну, то монумент радянському генералу та військовому діячеві встановлений у 1948 році при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Грушевського в Печерському районі Києва, неподалік будівлі Верховної Ради України. Автори – скульптор Євген Вучетич, архітектор Яків Білопільський, мозаїка художника-монументаліста Степана Кириченка, барельєфи скульптора Петра Ульянова.