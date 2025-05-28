28 травня 1916 помер Іван Франко. Перед смертю він багато хворів і помер практично на самоті: його дружина була в лікарні, а сини – на війні. Про обставини смерті письменника розповіли у його львівському музеї.

Жив у притулку для січових стрільців

Іван Франко помер на шістдесятому році життя рівно о 16 по полудні. «Гарний день дала мати-природа на останню земну мандрівку своєму великому синові, який звеличав її красу в безсмертних піснях», – повідомляла тоді львівська газета «Діло».

У цей час тривала Перша світова війна. Сини Тарас та Петро Франки воювали у складі Легіону УСС, Андрій на той час вже помер. Донька Ганна була в родини в Києві, а дружина Ольга лікувалася у психіатричній клініці.

Іван Франко у притулку січових стрільців на Водохреща, 19 січня 1916 року (фото Frankolive)

Останні місяці свого життя Іван Франко дуже хворів. Від кінця 1915 він перебував у притулку січових стрільців, де про нього могли подбати. Одна згодом він повернувся додому на Софіївку.

«Нема жодної порядної сорочки»

Коли письменника не стало, за організацію його похорону взялися товариш Карло Бандрівський, дружина Володимира Гнатюка Олена та Ольга Роздольська: «Показалося, що нема ні однієї порядної сорочки. Тоді Бандрівський послав когось до Герміни Шухевичевої, що зараз-таки прислала гарну вишивану сорочку свого померлого мужа. В ту сорочку і стареньке вбрання вдягнули студенти покійника».

Посмертна маска Івана Франка (фото Дому Франка)

Прощання з Іваном Франком відбувалося у його робочому кабінеті.

«Лежить в найгарнішій кімнаті своєї вілли, що тоне серед маєвої зелені, купаючись в проміннях сонця. На лиці, яке безпосередньо по смерті носило ще сліди болю, спокій і погідність вічного сну. В головах прегарний портрет роботи Панкевича – Іван Франко в силі віку за письменницьким столом. Гарне лице поета неначе дивиться зі стіни на себе самого в домовині та на все, що діється кругом», – згадував ті події публіцист Михайло Лозинський.

Портрет Івана Франка, що висів в його кабінеті (фото Дому Франка)

Священники не хотіли ховати, труну несли січові стрільці

Франка не хотіли ховати за християнськими традиціями. Друзі звернулися до настоятеля Свято-Успенської церкви Василя Давидяка влаштувати для нього християнський чин похорону, але він відмовив. Про письменника ходила слава атеїста. Окрім того, через різні політичні погляди зі священником він не висповідався перед смертю. Втім, на цю місію зголосився отець Володимир Гургула, перед яким Франко й відмовився сповідатися.

Це був наймасовіший похорон того часу: попрощатися з Франком прийшло понад 10 тис. людей. Труну несли січові стрільці. «Такого похорону давно не бачила столиця австрійської України. Була се велика національна маніфестація, гідна імені великого покійника», – описували процесію сучасники. Франкове перше кохання Ольга Рошкевич спостерігала за похороном з другого поверху будинку на вулиці Святої Софії, 10.

Похоронна процесія на вул. Академічній (пр. Шевченка), фото Дому Франка

Готельний гробівець

Через війну і воєнний стан не вдалося швидко знайти місце для поховання на Личаківському кладовищі. Тому організатори похорону орендували «готелевий гробівець» польської родини Сас-Мотичинських: там було місце на 6 домовин.

Гостьовий гробівець, в якому п'ять років пролежало тіло Івана Франка

В окрему могилу на головній алеї прах Івана Франка перенесли лише через 5 років. Щоб з’ясувати, де покояться останки поета, довелося відкривати кожну труну.

«Ми відчинили одну з домовин і побачили в ній тіло вояка у військовім мундирі. Тоді відкрили другу домовину, та ані тіла, ані вбрання вже не можна було розпізнати. Щойно по хустинці, якою я сама підв’язала покійному лице, щоб стулилися уста, і яку я опісля, перед самим похороном, зняла й поклала під подушечку, пізнали ми, що це Франкова домовина», – згадувала Ольга Роздольська.

Пам’ятник із зображенням каменяра авторства скульптора Володимира Литвиненка встановили аж в 1933 році.

Каменяр на могилі Івана Франка на Личаківському кладовищі у Львові (фото Wikimedia)

Сьогодні, 28 травня 2025 року, поминальні заходи біля могили Івана Франка на Личаківському кладовищі відбудуться о 16:00 – у той самий час, що й 109 років тому він покинув цей світ.