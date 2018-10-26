Показами DIYA та Kateryna Karol&Synyava у Львові стартував ювілейний Lviv Fashion Week

ФотоЄвген Кравс, 26 жовтня4330

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Показами DIYA та Kateryna Karol&amp;Synyava у Львові стартував ювілейний Lviv Fashion Week
фото Євгена Кравса
Тиждень моди стартував показами колекцій DIYA та Kateryna Karol&Synyava

Презентаційними колекціями DIYA та Kateryna Karol&Synyava у нічному клубу MolodoZeleno 25 жовтня стартував ювілейний 20-й Львівський тиждень моди. Головні цьогорічні покази пройдуть на подіумній доріжці Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького та завершаться у неділю показом колекції вечірніх та весільного одягу бренду Oksana Mukha by Kateryna Yalova який цього сезону відкривав MQ Vienna Fashion Week.

В основній програмі показу домінують українські дизайнери – колекції весна/літо 2019 продемонструють Lesia Semi, J.Perekriostova, Eklectic, Chernikova, Olesya Marchuk, Olesia Hryn, Novana Studio; дебютними стануть покази молодих брендів Framiore, Havryliv, ULTRASOUND by Zherebetska & Kucher, Olia Zadybchuk. Цієї осені у Lviv Fashion Week приймуть участь також: британський бренд аксесуарів giebultowski, німецька марка Rockmädchen, польські дизайнери Waleria Tokarzewska-Karaszewicz, Kaya by Karo, Sonia Chruścińska, Magda Kurnicka.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Шоурум Lviv Fashion Week, в якому візьмуть участь близько 30 українських брендів, буде працювати у Міжнародному аеропорту «Львів» 26-28 жовтня.

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