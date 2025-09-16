«Шахтар» – чинний володар Кубка України

У середу, 17 вересня, відбудуться матчі 1/16 фіналу Кубка України. Донецький «Шахтар» зустрінеться з аматорським клубом «Полісся» (представляє село Ставки Радомишльського району Житомирської області). Поєдинок відбудеться у м. Буча на стадіоні «Ювілейний» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром матчу стане Дмитро Євтухов з Дніпра.

«Полісся» у попередньому раунді впевнено розібралось з лідером групи В Другої ліги «Ребелом» (3:0). Своєю чергою «Шахтар», як і три інші учасники єврокубків – «Динамо», «Полісся» та «Олександрія» – перше коло змагань пропускав і вступає у боротьбу лише на стадії 1/16 фіналу. Злості підопічним Арди Турана має додати і осічка в чемпіонаті України, де вони в останньому турі втратили перемогу над «Металістом 1925» в ендшпілі матчу (1:1).

Це буде перша зустріч «Полісся» та «Шахтаря» – команди ніколи у своїй історії не зустрічались навіть у товариських матчах.

FAVBET беззаперечним фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу «гірників» дають жалюгідні 1,05, тоді як успіх ставчан оцінюють у космічні 29,00. Нічия котирується в 14,00.

Фахівці очікують від команд величезної кількості забитих голів: тотал 2,5 більше становить 1,23, тоді як тотал менше 2,5 – 3,85.

Нагадаємо, «Шахтар» – чинний володар Кубка України. У фіналі «гірники» в серії пенальті перемогли «Динамо» з рахунком 6:5.