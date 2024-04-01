Жителька Рівненщини обманула патрульних, бо не могла знайти ключі від квартири

У неділю, 31 березня, жителька Дубенського району повідомила поліції про домашнє насильство. Стверджувала, що син зачинив її у квартирі на три дні, не випускає та психологічно тисне. Однак, пізніше з’ясувалося, що виклик був хибний. Як повідомили у патрульній поліції Рівненщини, тепер жінці загрожує від 850 до 3400 грн штрафу.

За інформацією поліцейських, 46-річна заявниця звернулася на лінію 102 із проханням будь-яким способом відчинити її квартиру, оскільки третю добу перебуває там проти своєї волі. За словами жінки, двері спеціально зачинив її син. Коли рятувальники за допомогою спецінструменту потрапили в оселю, дубенчанка призналася, що у стані алкогольного сп'яніння забула, куди поклала ключі, тому і викликала поліцію. На момент спілкування з інспекторами жінка також була нетвереза.

На порушницю склали постанову за ст. 183 (здійснення завідомо неправдивого виклику) КУпАП, за що передбачений штраф у розмірі від 850 до 3400 грн.