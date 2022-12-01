Правоохоронці затримали лідера, організатора та кількох членів злочинного угрупування

Українські поліцейські викрили міжнародну злочинну групу, члени якої катували людей і відбирали бізнес. Окрема ланка банди вербувала українських жінок у сексуальне рабство на території Молдови.

Як повідомили у поліції, злочинне угрупування вимагало у підприємців великі суми коштів, зокрема, «борг», який нібито мала сплатити одна із жертв, сягав до 200 тисяч доларів. У разі відмови – потерпілих викрадали, били і катували. Потім зловмисники з підробленими документами привласнювали бізнес підприємців.

«Люди були настільки налякані, що не зверталися до правоохоронних органів. Вже встановлено, що на рахунку зловмисників – десятки епізодів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів», – повідомили у поліції.

Члени банди мали корупційні зв'язки в органах влади, правоохоронних органах та кримінальних колах Молдови. Для викриття злочинців українські поліцейські провели міжнародну спецоперацію за сприяння правоохоронців з Молдови та Європолу.

Правоохоронці провели 35 обшуків, 5 із них – у Молдові, під час яких вилучили гроші, боргові розписки, печатки підприємств, чорнову бухгалтерію, документи і автотранспорт.

Лідеру, співорганізатору та двом активним учасникам угруповання повідомили про підозру за ст. 189, ст. 146, ч. 2 ст. 28 та ст. 358 (вимагання, викрадення людей та підробка документів) ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, окрема ланка банди вербувала жінок, вивозила їх за кордон і передавала кримінальникам Молдови, які в потім передавали їх у сексуальне рабство.

Наразі слідчі перевіряють причетність членів злочинної групи до співпраці з Росією та керівництвом Чеченської республіки. Правоохоронці вважають, що постраждалих від дій злочинців значно більше, тож закликають постраждалих звертатися в поліцію.