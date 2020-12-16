Поліцейські під час двох етапів спецоперації затримали учасників міжнародної банди

Поліцейські на Київщині затримали сімох учасників транснаціонального угруповання, причетних до розбійних нападів, викрадення людей, вимагання, крадіжок з підприємств в особливо великих розмірах, а також до підпалу автомобіля. До складу банди входили іноземці та кияни. Про це повідомила прес-служба поліції в Київській області.

У листопаді поліцейські затримали лідера та одного з активних учасників організації, які у селі Софіївська Борщагівка викрали приватного підприємця та вимагали надуманий борг у 2 млн доларів. Вони перебувають під вартою. Під час другого етапу спецоперації затримали ще п’ятьох учасників банди, які були безпосередніми виконавцями злочинів. Саме угрупування діяло у Києві та в області.

«За місцями проживання зловмисників поліцейські провели ряд невідкладних обшуків, де вилучили: зброю та набої до неї, рації, номерні знаки, гроші, балаклави, ножі, різноманітне технічне обладнання та документи, що належать підприємствам, де здійснювались крадіжки», – йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомили підозри за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, крадіжку, розбій, вимагання, умисне знищення або пошкодження майна та створення злочинної організації.