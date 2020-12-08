Тіло чоловіка виявили у альтанці на приватному подвір'ї

У вівторок, 8 грудня, в Трускавці застрелили 50-річного чоловіка. Про подію повідомило місцеве видання Трускавецький вісник. Із власних джерел у поліції ZAXID.NET стало відомо, що в 12:50 в альтанці на території приватного подвір'я на вул. Городище виявили тіло чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у груди.

Загиблий – 50-річний Зіновій Пристай, – місцевий кримінальний авторитет 90-их, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік. Подвір'я, на якому сталося вбивство, належить матері загиблого.

Фото поліції та Варто-Галицькі новини

Пізніше у поліції офіційно підтвердили інформацію про вбивство 50-річного чоловіка у Трускавці на вул. Городище. А також зазначили, що тіло в альтанці на приватному подвір'ї виявив місцевий мешканець, який і викликав поліцію.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення особи та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.