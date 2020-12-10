Поліція повідомила, що викрила в Україні бандитське угрупування під керуванням кримінальних авторитетів з Росії

Поліція викрила в Києві й Одесі учасників бандитського угруповання, які займалися вимаганням грошей і викрадало людей, працюючи під «дахом» російських кримінальних авторитетів, повідомило в четвер, 10 грудня, Міністерство внутрішніх справ. Цього дня поліцейські провели третій етап спецоперації з затримання учасників транснаціональної злочинної організації. Загалом за результатами трьох етапів поліцейської спецоперації правоохоронці затримали лідера та дев’ятьох учасників групи, ще двох – оголосили у розшук.

«Затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні кількох фактів вимагання коштів та викрадення людей із метою викупу або вчинення певних дій на користь зловмисників чи інших осіб. Суми, які вимагали, коливалися від 20 тисяч гривень до 800 тисяч доларів США. Кримінальні злочини здійснювалися під керівництвом двох “ворів в законі”, які перебувають на території РФ, та супроводжувалися фізичним насильством», – сказано в повідомленні МВС.

Фото прес-служби МВС

Як стверджують правоохоронці, у злочинної організації було два відокремлених «підрозділи» – у Києві та Одесі. Свою діяльність вони здійснювали як на території цих областей, так і в інших регіонах. До складу групи входило 12 осіб. Усі, включно з лідером, – іноземці.

«Під час проведення перших двох етапів спецоперації правоохоронці затримали лідера злочинної організації та чотирьох її учасників. Наразі вони знаходяться під вартою. Ще чотирьох осіб примусово видворили за межі України за порушення норм міграційного законодавства», – уточнили в МВС.

10 грудня поліцейські провели третій етап спецоперації на території Одеси, Києва та Київської області й затримали ще п’ятьох учасників банди. У них вилучили зброю і набої, ножі, «чорнові» записи, розписки, печатки, флеш-накопичувачі, гроші, автомобілі та інші речі, що підтверджують їх злочинну діяльність на території України.

П’ятьом затриманим 10 грудня оголосили підозру в створенні злочинної організації та вимаганні, а трьом з них ще й у незаконному позбавленні волі чи викраденні людини.