Глушники, які виготовив поліцейський Віталій Панько

Самбірський поліцейський Віталій Панько власноруч і за свій кошт виготовляє глушники для автоматів та кулеметів і відправляє їх українським захисникам на фронт. У прес-службі поліції уточнили, що сержант робить глушники вдома у свій вільний час.

Віталій Панько – сержант поліції, працює у групі реагування патрульної поліції у Самбірському районі.

Як повідомила прес-служба поліції, у середу, 18 травня, у себе вдома Віталій налагодив виробництво пристроїв безшумної стрільби. Виготовлені власноруч глушники сержант відправляє нашим військовим на передову.

«У маленькому домашньому цеху, на старенькому токарному та свердлильному верстатах Віталій виробляє глушники для автоматів та кулеметів Калашникова – цей пристрій глушить звук та полум’я від пострілу. Такі пристрої особливо важливі для діяльності розвідувальних груп, адже робить їх менш помітними», – розповіли у поліції.

Поліцейський почав виготовляти глушники ще у 2014 році. Тоді він робив глушники для захисників Донецького та Луганського аеропортів, також відправлялв їх військовим в Авдіївку, Дебальцеве, на Світлодарську дугу. Кількості виготовлених глушників поліція не розголошує.

На виготовлення одного глушника потрібно від 8 до 10 годин. Свої вироби сержант Панько відправляє на фронт безкоштовно. Скільки саме поліцейський відправив на фронт глушників – не розголошується.