Бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 пройшла капремонт і готова до використання на фронті

Дрогобицькі бізнесмени Андрій та Василь Дуліб’яники передали військовим львівської бригади бойову розвідувально-дозорну машину БРДМ-2. Машина радянського виробництва пройшла капітальний ремонт і готова до використання для потреб армії.

БРДМ-2, яку передали військовим від «Благодійного фонду братів Дуліб’яників» найближчим часом поїде на передову, повідомили у Львівській ОВА у п’ятницю, 13 травня.

Співзавник фонду, депутат Львівської облради від «Батьківщини» Андрій Дуліб’яник розповів ZAXID.NET, що військова машина 1980 року випуску була свого часу викуплена з військової частини.

«Ми її офіційно купили за оголошенням понад 10 років тому, вона поставлена на облік, має номерні знаки. Зараз ми повністю зробили капітальний ремонт. Все, що можна було зробити, ми коло неї зробили, і передали хлопцям на захист нашої держави», – розповів Андрій Дуліб’яник.

Підприємець відмовився називати вартість машини, пояснивши, що її оцінку не проводили. Бойову машину передали офіційно через Львівську ОВА в одну з львівських бригад, де її ще обладнають відповідним озброєнням.

50-річний Андрій Дуліб’яник є одним із найбагатших депутатів Львівської облради. Він є серед кінцевих бенефіціарних власників 16 компаній, зокрема, зі сфери видобування нафти, газу та будівництва – «Оранта ЛТД», «Компанія Надра-Україна», «Дулібяник Твіт Компані Братто», «Надрагідробурмаш», «ЛД-Держбудпостач», Дрогобицький бетонний завод, а також відпочинкового комплексу «Петрова пасіка» та інших. Депутат має у власності 14 вантажівок та інших одиниць спецтехніки.

Раніше львівський підприємець, співвласник Холдингу емоцій «!FEST» Юрко Назарук оголосив про збір коштів на купівлю для ЗСУ бойового літака.