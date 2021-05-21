У Волинській області суд засудив поліцейського, який працював у одному з райвідділів поліції, за злочини, пов’язані з наркотиками, повідомила у п’ятницю, 21 травня, Волинська обласна прокуратура.

Поліцейського засудили за незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів. Йдеться про три дози марихуани масою понад 100 г на загальну суму понад 20 тис. грн.

«Вироком Луцького міськрайонного суду звільненого з роботи поліцейського визнано винним у вчиненні злочинів та призначено покарання у виді двох років позбавлення волі. Окрім того, його позбавлено спеціального звання “старший лейтенант поліції”», – повідомили в прокуратурі.

Там також додали, що поліцейський свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв правоохоронним органам у досудовому розслідуванні та викритті інших осіб, причетних до незаконного збуту наркотиків.