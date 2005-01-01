Поліція Естонії відмовилася від пістолетів Макарова

СвітОлег Костюк, 9 січня2350

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Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії закріпив за всіма своїми штатними співробітниками пістолети нового зразка: після того, як поліцейські пройдуть перенавчання, пістолети Макарова будуть вилучені з обігу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як повідомив головний зброяр департаменту Георг-Томек Тришкин, на цей час за всіма співробітниками поліції закріплені нові пістолети Glock 19 Ambi. Виняток зроблено лише для прикордонників, що охороняють лінію кордону, і які озброєні пістолетами Walther P99Q.

Пістолетів Glock 19 Ambi поліція закупила в кількості 3740 штук.

Зараз, за словами, Тришкина, естонські поліцейські перевчаються користуватися особистою вогнепальною зброєю з пістолета Макарова на Glock. Курс перенавчання повинен завершитися до кінця першого кварталу цього року.

Нові пістолети Glock отримають також 300 помічників поліцейських.

Нагадаємо, дев'ятиміліметровий пістолет Макарова - самозарядний пістолет, розроблений радянським конструктором Миколою Макаровим в 1948 році і прийнятий на озброєння в СРСР в 1951 році.

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