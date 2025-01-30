Поліцейські вилучили в учасників злочинної групи документи, що підтверджують фальсифікацію документів

Оперативники департаменту внутрішньої безпеки та поліцейські викрили організовану злочинну групу, що виготовляла та продавала фальшиві посвідчення водія. Слідчі повідомили про підозру шістьом зловмисникам.

Як повідомили 30 січня в поліції, членів злочинної групи виявили поліцейські Тернопільщини під час чергової перевірки документів. Правоохоронці з’ясували, що за гроші ділки виготовляли посвідчення водія та відправляли їх замовникам поштою. Свої послуги вони рекламували на різних інтернет-платформах, а замовлення приймали через месенджери. Ціна підробки, залежно від категорії посвідчення, становила від 11000 до 20000 грн.

На пошті шахраї показували підроблені документи з використанням імен реальних людей, але зі своїми фотографіями. Партію документів відправляли один раз на тиждень. За цей час встигали виготовити близько 400 підробок. Попередньо прибуток від такої діяльності становив понад 35 млн грн.

Поліцейські провели обшуки у Хмельницькій, Одеській, Львівській та Київській областях та оголосили про підозру шістьом фігурантам. Організатору та п’ятьом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 199 та ч. 3 і ч. 4 ст. 358 ККУ.