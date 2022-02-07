Зникла 16-річна Лідія Костів з Радехова

У понеділок, 7 лютого, поліція Львівщини оголосила в розшук 16-річну школярку з Радехова, яка втекла з дому зі своїм 21-річним хлопцем в Одесу. Лідія Костів вже більше тижня не виходить на зв'язок, дівчина вимкнула телефон.

Лідії Костів виповнилося 16 років на початку січня. Вона навчається в 10 класі однієї з радехівських шкіл. У суботу, 29 січня, дівчина нікому нічого не сказавши вийшла з дому і більше не повернулася. Вже дев'ять днів з нею відсутній зв'язок. Лідія вимкнула телефон і не заходить у соцмережі.

Точне місце перебування Лідії невідоме, однак за інформацією поліції дівчина зараз перебуває в Одесі. Вона втекла туди разом із своїм 21-річним хлопцем Романом Литвином.

21-річний Роман Литвин, з яким втекла 16-річна школярка

Примети зниклої Лідії Костів: невисокого зросту, близько 155 см., середньої тілобудови, очі – карі, волосся довге, темно-русе. У день зникнення Лідія була одягнена у темні штани, довге пальто чорного кольору, сірий шарф та чорні високі черевики, при собі вона мала чорну сумку.

Розшукує дівчину Червоноградський районний відділ поліції, якщо комусь відоме місце перебування 16-річної Лідії Костів, потрібно звертатися туди, або ж на гарячу лінію поліції за номером 102.