Із 13 жовтня на трасі з Луцька на Львів патрульні розпочали перевірки за допомогою радарів TruCam. Йдеться про відрізок між виїздом з Луцька на Львів і аж до села Журавники, що на межі Волині та Львівщини. Це вже четверта дорога, де патрульні контролюватимуть дотримання швидкості.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції, йдеться про трасу H-17 «Львів-Радехів-Луцьк», зокрема, її ділянку з вулиці Львівської у Луцьку і аж до села Журавники Горохівської громади, що межує з Львівською областю.

Крім того, наразі дотримання швидкісного режиму перевіряють на таких дорогах:

М-07 «Київ-Ковель-Ягодин», від села Пісочне на Ковельщині до пункту пропуску «Ягодин»;

М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», від Ковеля до Луцька;

Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне», від пункту пропуску «Устилуг» до траси Луцьк-Рівне (межа Волині та Рівненщини);

Луцьк, проспект Відродження та вулиці Конякіна, Львівська, Ковельська, Рівненська та Набережна.

«Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сумарно з 13 жовтня на дорогах України з'явиться дев'ять нових ділянок, де поліція вимірюватиме дотримання швидкісного режиму. Загалом контроль швидкості здійснюватимуть на 229 ділянках.