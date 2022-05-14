В Україні з 16 травня в частині міст та областей повернуть фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він нагадав, що з початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою.

«Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими», – зазначив Білошицький.

За його словами, автофіксація запрацює з 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей.

Загалом запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.