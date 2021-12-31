МВС запропонувало уряду змінити правила дорожнього руху
Зміни ПДР стосуватимуться шин і денних ходових вогнів
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подав до Кабінету міністрів проект постанови про внесення змін до правил дорожнього руху. Проект оновлених ПДР та супровідні документи опубліковані на сайті МВС.
Як пише у п’ятницю, 31 грудня, агенція УНІАН, запропоновані зміни стосуватимуться порядку використання фар, а також шин за сезонами.
У проекті постанови визначено терміни «шина літня», «шина зимова», «шина усесезонна».
МВС пропонує ввести заборону на експлуатацію транспорту, якщо в проміжку з 1 жовтня по 31 березня на ньому встановлено літні шини. Водночас наразі в Україні діє вимога про те, що на слизькій дорозі мають використовуватися шини, які відповідають стану проїжджої частини. Цю норму МВС планує скасувати.
Відмовитися хочуть і від норми про те, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути ввімкнені денні ходові вогні (або ближнє світло фар в разі їх відсутності). Тепер пропонується, аби така вимога була чинною цілий рік.
В МВС очікують, що ці зміни «позитивно вплинуть на рівень безпеки дорожнього руху та призведуть до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод».
Порушення відповідних вимог каратиметься так само, як інші порушення ПДР.
У пояснювальній записці до проекту нових ПДР зазначається, що він потребує проведення консультацій з громадськістю. Коли відповідне обговорення відбудеться – поки невідомо.