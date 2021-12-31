Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подав до Кабінету міністрів проект постанови про внесення змін до правил дорожнього руху. Проект оновлених ПДР та супровідні документи опубліковані на сайті МВС.

Як пише у п’ятницю, 31 грудня, агенція УНІАН, запропоновані зміни стосуватимуться порядку використання фар, а також шин за сезонами.

У проекті постанови визначено терміни «шина літня», «шина зимова», «шина усесезонна».

МВС пропонує ввести заборону на експлуатацію транспорту, якщо в проміжку з 1 жовтня по 31 березня на ньому встановлено літні шини. Водночас наразі в Україні діє вимога про те, що на слизькій дорозі мають використовуватися шини, які відповідають стану проїжджої частини. Цю норму МВС планує скасувати.

Відмовитися хочуть і від норми про те, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути ввімкнені денні ходові вогні (або ближнє світло фар в разі їх відсутності). Тепер пропонується, аби така вимога була чинною цілий рік.

В МВС очікують, що ці зміни «позитивно вплинуть на рівень безпеки дорожнього руху та призведуть до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод».

Порушення відповідних вимог каратиметься так само, як інші порушення ПДР.

У пояснювальній записці до проекту нових ПДР зазначається, що він потребує проведення консультацій з громадськістю. Коли відповідне обговорення відбудеться – поки невідомо.