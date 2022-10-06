Усіх, кому відоме місцеперебування зниклої підлітки, просять звернутись до поліції

Волинська поліція оголосила у розшук 15-річну Валерію Денисюк, яка мешкає в селі Забороль біля Луцька. Близько 14:00 у вівторок, 4 жовтня, вона вийшла з дому і досі не повернулась.

Про розшук дівчини поліція оголосила зранку в четвер, 6 жовтня. Досі не встановлено, де перебуває зникла підлітка.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, пряме, довжиною до плечей, чорні брови, губи тонкі. Була одягнена у чорну куртку, світлу кофту та темно-сині джинси.

«Якщо вам відома будь-яка інформація про безвісти зниклу дівчину, просимо зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102», – йдеться у повідомленні.