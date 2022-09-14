Оголошений у розшук 29-річний мешканець Рівного сам прийшов у відділення поліції. Він пояснив, що пішов з дому після сварки з дружиною, а на зв'язок не виходив, бо не хоче з нею говорити.

Зазначимо, що до поліцейських 28-річна мешканка Рівного звернулась 10 вересня. Вона повідомила, що зник її 29-річний чоловік. За її словами, з дому він пішов ще вісім днів тому – 2 вересня.

Після розповсюдження інформації у ЗМІ та соціальних мережах, розшукуваний прийшов до одного із відділів поліції Волинської області.

«Пояснив, що поїхав до товариша через конфлікт із дружиною. На зв’язок не виходив, оскільки не хоче із нею спілкуватися. Жодних протиправних дій відносно нього вчинено не було», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.