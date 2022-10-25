Зниклий вдруге мешканець Рівного сам зателефонував поліцейським, побачивши повідомлення про розшук. Він пояснив, що поїхав у Львівську область, аби попрацювати волонтером. Це вже вдруге цієї осені його оголошують в розшук за заявою дружини. Тоді виявилось, що він пішов з дому після сварки з жінкою і просто не хотів з нею спілкуватися.

Зазначимо, що до поліції з заявою про зникнення чоловіка звернулась його 28-річна дружина. Вона повідомила, що чоловік пішов з дому 25 вересня. За її словами, він начебто мав працювати на будівництві у Львівській області, але згодом з'ясувалось, що будівельна фірма, куди мав влаштуватись чоловік, вже не працює. Відтак жінка звернулась до правоохоронців.

Поліція опублікувала інформацію про розшук 29-річного Івана Данилицького 21 жовтня. Вже за декілька днів, побавивши повідомлення про свій розшук, він сам зателефонував у поліцію.

«️Пояснив, що поїхав у Львівську область, де наразі працює волонтером. На зв’язок не виходив, оскільки в населеному пункті, де він знаходиться, погане покриття мобільної мережі», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини. Відомо також, що жодних протиправних дій відносно нього вчинено не було.

Це вже вдруге з вересня чоловіка оголошують в розшук. Після першого разу він пояснював, що пішов з дому після конфлікту з дружиною, і просто не хотів деякий час з нею спілкуватися.