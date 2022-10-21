Усіх, кому відоме місцеперебування зниклого чоловіка, просять звернутись до поліції

Поліція вдруге оголосила у розшук 29-річного мешканця Рівного, який пішов з дому. Про його зникнення правоохоронців повідомила дружина. За її словами, він мав поїхати у Львів на роботу, але згодом з'ясувалось, що це неправда. Зазначимо, що у вересні цього року його вже оголошували у розшук також за заявою дружини. Тоді виявилось, що він пішов з дому після сварки з жінкою і просто не хотів з нею спілкуватися.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, 29-річний Іван Данилицький пішов з дому 25 вересня. Досі він не повернувся. З заявою про зникнення чоловіка до поліції 14 жовтня звернулась 28-річна дружина.

«Вона повідомила, що чоловік мав намір поїхати у Львів на роботу. Втім, водночас дружина дізналася, що вказана ним будівельна фірма наразі не працює. Місце перебування рівнянина наразі невідоме», – йдеться у повідомленні.

Прикмети зниклого: повної тілобудови, зріст 175 сантиметрів, волосся коротке русе, очі блакитні. Був одягнутий у темну куртку, джинси, чорні кросівки. При собі мав рюкзак та сумку із ноутбуком. Інформацію про зниклого можна повідомити у поліцію за номером 0680675568 або 102.

Зазначимо, що у вересні цього року поліція вже оголошувала у розшук Івана Данилицького. За словами дружини, яка звернулась до поліції, чоловік пішов з дому 2 вересня. Згодом виявилось, що він поїхав від дружини після конфлікту. Поліцейським він пояснив, що не хотів з нею спілкуватися, тому деякий час жив у товариша в Волинській області.