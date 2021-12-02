27-річну тернополянку шукають вже два дні

Правоохоронці Тернополя оголосили в розшук 27-річну матір двох дітей Ольгу Дейнегу. Тернополянка з дому пішла 30 листопада після обіду і досі не повернулася.

Про те, що її дочка зникла, поліцію повідомила старша жінка. Вона розповіла, що дочка її попросила посидіти з двома внуками, а сама пішла з дому по своїм справам та запевнила, що скоро повернеться. Однак вже пройшло два дні і її досі не має. А на телефонні дзвінки вона не відповідає.

Правоохоронці опитали усіх знайомих зниклої і оголосили Ольгу Дейнегу у розшук. «До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла заява про зникнення Дейнеги Ольги Олександрівни, 1994 року народження. 30 листопада після обіду жінка вийшла з дому і не повернулася», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

В той день, коли 27-річна тернополянка пропала, то вона була одягнута у пуховик синього кольору, в’язану сіру шапку. Поліція також оприлюднила прикмети зовнішності жінки. У неї зріст 160 см, світле довге волосся, обличчя кругле.

Ольга Дейнега має світле і довге волосся

Якщо комусь відоме місцеперебування Ольги Дейнеги, то правоохоронці просять повідомите про це за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.