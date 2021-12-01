Родичі побоюються, що з тернополянином могла трапитися біда

На Тернопільщині поліція розшукує 26-річного Ярослава Чумадевського. Чоловік пішов з дому 29 листопада і досі про його місцеперебування нічого не відомо.

До правоохоронців звернулася 51-річна мати Ярослава. Жінка розповіла, що увечері близько 22:00 29 листопада її 26-річний син вийшов на прогулянку з дому. Але так і не повернувся. «Наразі, чоловік на телефонні дзвінки не відповідає, а його друзі не знають, де він може перебувати. Правоохоронці оголосили мешканця Тернопільського району в розшук», – розповів ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Прикмети розшукуваного чоловіка: зріст – 174 см, середньої статури, волосся темне, коротко стрижене, очі карі. Ярослав Чумадевський коли виходив з дому, був одягнений у темно-синю з білими вставками куртку, чорні спортивні штани та зелені кросівки.

Поліцейські звертаються до всіх, хто знає про місцеперебування Ярослава Чумадевського, повідомити в чергову частину Тернопільського районного управління поліції, або зателефонувати на лінію 102.