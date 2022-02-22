Максим Салук зник вранці 21 лютого, його розшукують понад добу

Львівська поліція розшукує зниклого 14-річного підлітка Максима Салука, який 21 лютого вранці вийшов з навчально-реабілітаційного центру «Мрія» у центрі міста та зник безвісти.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що неповнолітній Максим Салук зник 21 лютого вранці близько 8:30. Він вийшов з навчально-реабілітаційного центру «Мрія», що на вул. Лисенка у Львові, та назад не повернувся. У цьому навчально-реабілітаційному центрі навчаються діти з особливими потребами.

Хлопець – сирота. Про його зникнення керівництво школи заявило в поліцію наступного дня, 22 лютого. Також відомо, що він робив спроби втекти з навчального-реабілітаційного центру і раніше.

Прикмети зниклого: зріст близько 165 см, худорлявої статури, чорнявий, смуглявий, короткострижений, має шрами від порізів на обох руках від кисті до ліктя. Був одягнений у чорні штани, білу футболку, чорну олімпійку та темно-синю куртку.

Якщо хтось має інформацію про зниклого хлопця, просять повідомляти за номером 063 0794883 або 102.