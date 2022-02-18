Знайдену дитину заспокоїли, відігріли й відвезли додому

Зниклу 9-річну Яну Гамарц з села Малий Жолудськ на Рівненщині знайшли уночі в сусідньому селі за 10 км від дому. Повертаючись зі школи з іншого села, дитина заблукала і збилася з дороги. Завдяки місцевим мешканцям, які долучилися до пошуків, дівчинку вдалося розшукати, вона сиділа в сараї нежилого обійстя в іншому селі. Дитину відігріли й повернули додому.

У п’ятницю, 18 лютого, поліція Рівненської області повідомила про успішне завершення пошуків зниклої напередодні 9-річної школярки Яни Гамарц. Після того, як мама дівчинки заявила про її зникнення, до пошукової операції поліції долучилися місцеві мешканці, нацгвардійці, рятувальники, лісівники, загалом близько 500 людей.

Школярка навчається у ліцеї села Великий Жолудськ, а мешкає з родиною на хуторі у селі Малий Жолудськ. Дорога додому пролягає через поле. «Переглянувши камери відеоспостереження, поліцейські з’ясували, що з навчального закладу дитина попрямувала додому. Втім, як повідомив свідок, якого вдалось встановити, дівчинка йшла понад канавою у протилежному напрямку. Тож пошуки продовжили, орієнтуючись на сліди», — ідеться у повідомленні.

Сліди привели правоохоронців до села Полиці, що майже за десять кілометрів від Великого Жолудська. Прочісуючи територію села та будинки, у сараї покинутої хати близько першої години ночі місцеві мешканці знайшли розшукувану дитину.

Дівчинка змерзла і була налякана, медики діагностували переохолодження та гостру реакцію на стрес. Дитина перебуває вдома, її життю ніщо не загрожує. У поліції Рівненщини запевнили, що з дівчинкою усе гаразд, у сутінках вона заблукала. У родині Яни Гамарц виховують ще семеро дітей.