Дівчинка після уроків пішла додому полем і зникла

Поліцейські Вараського району на Рівненщині розшукують зниклу 9-річну Яну Гамарц з села Малий Жолудськ. Після закінчення уроків у школі дитина пішла додому у сусіднє село, але до вечора так і не прийшла. Мама дитини звернулася за допомогою до поліції. До пошуків долучилися кінологи та спецпризначенці.

Про зникнення доньки до поліції у четвер, 17 лютого, о 17:00 повідомила мама дівчинки. Цього дня 9-річна Яна Гамарц, мешканка села Малий Жолудськ колишнього Володимирецького, а нині Вараського району пішла до школи й не повернулася додому. «Правоохоронці встановили, що після занять дитина пішла додому полем у сусідній населений пункт. Втім, до місця призначення так і не дісталась. Телефона дівчинка з собою не має», — повідомляє поліція Рівненської області.

До пошуків залучений особовий склад відділення поліції Володимирця та Вараського відділку, кінологи, спецпризначенці та місцеві жителі. равоохоронці використовують дрон з тепловізором.

Прикмети зниклої Яни Гамарц: на зріст приблизно 120 см, худорлява, волосся коротке, світле. Була одягнута у червону куртку, білу шапку, чорні штани.

Поліцейські та рідні звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування школярки, повідомити до поліції за номерами (03634) 2-54-01, (068) 853 5391.