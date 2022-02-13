Ярослав Михалик зник 10 лютого

У Львові поліція уже третю добу розшукує 49-річного Ярослава Михалика, який пропав дорогою з Чишок до Львова. Чоловік вийшов з дому на роботу і перестав виходити на зв'язок.

Як повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській організації SARVA, 49-річний Ярослав Михалик ще 10 лютого вийшов з дому у селі Чишки і не повернувся. Відомо, що чоловік прямував на роботу до Львова. Нараз місце перебування чоловіка невідоме.

Прикменти зниклого: худорлява тілобудова, світлі очі, був вдягнений у джинси, синю куртку, кричневі черевики.

Усіх, хто має інформацію про місце перебування Ярослава Михалика, просять дзвонити у поліцію.