Зниколого тернополнина шукають вже понад два тижні

В польському місті Познань після спілкування з поліцією зник 41-річний мешканець Тернопільської області Василь Ханевич. Через добу його речі і дорожню сумку знайшли майже за 400 км від місця, де останнє його бачили, у Катовіце. Син зниклого чоловіка розповів ZAXID.NET, що батька шукають вже понад два тижні і досі не відомо, де він може перебувати.

Зниклий Василь Ханевич родом з села Цигани Чортківського району. 41-річний чоловік часто їздив на заробітки в Польщу, де працював різноробочим. За словами сина Віталія Ханевича, з сім'єю на зв'язок зниклий Василь Ханевич перестав виходити 26 січня. А знайомі чоловіка, з якими він разом перебував в Польщі, розповіли, що востаннє його бачили увечері 25 січня, коли до нього приїздили поліцейські.

«Ми точно не знаємо, що трапилося. Його знайомі розповідають, що 25 січня він був в неадекватному стані. Хтось викликав поліцію. У відділок його нібито не везли, принаймні так говорять чоловіки, які були при цьому. Але після спілкування з поліцією його вже ніхто не бачив. А десь через добу його сумку з речами знайшли за 400 км від Познані – в іншому місті Катовіце», – розповів ZAXID.NET син зниклого Василь Ханевич.

Хлопець додав, що батько мав при собі телефон, але його не знайшли. Додзвонитися на мобільний зараз не можливо, він вимкнутий, або ж розрядився.

«Ми зв'язувалися з посольством України в Польщі і нам відповіли, що поліція займається його пошуком. І ця справа на контролі. Але досі мого батька не знайшли. Тому я прошу, якщо комусь щось відомо, то повідомте мене, або ж мою маму Галину Ханевич», – додає Василь Ханевич.

Рідні зниклого тернополянина сподіваються, що він живий, і що поліції все-таки вдасться його знайти і повернути в Україну.