Юрія Побєду розшукували родичі, друзі, знайомі та поліція

Зниклого безвісти 28-річного військовослужбовця з Волині Юрія Побєду знайшли мертвим на території Рівненського військового полігону, де він проходив навчання. Чоловіка оголосили у розшук після того, як він разом з товаришем залишив полігон і не повернувся. Понад тиждень зниклого розшукували, а 16 лютого тіло знайшли на полігоні.

Повідомлення про виявлення на території Рівненського військового полігону тіла невідомого чоловіка до поліції надійшло у середу, 16 лютого, о 14:00 від чергового. Поліція Рівненської області повідомляє, що загиблим виявився 28-річний житель Волинської області Юрій Побєда, який служив за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні проходив навчальний курс. З восьмого лютого військовослужбовець перебував у розшуку, оскільки того дня разом з товаришем з дозволу керівництва залишив полігон і не повернувся. Востаннє контрактника бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району, що неподалік території полігону.

«За результатами попереднього огляду судовим експертом, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою», — ідеться у повідомленні поліції.

Водночас видання «Рівне online» повідомляє інше: за поки не підтвердженими даними, знайдене на полігоні тіло було без одягу й зі слідами побоїв та переломів. На місці працювала слідчо-оперативна група. Висновків судмедекспертизи ще немає. Триває розслідування у кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована військова прокуратура.