Тіло зниклого виявили у засніженому полі

Через два тижні після зникнення безвісти 46-річного Миколи Шарапова, мешканця Острога Рівненської області, його виявили мертвим у полі біля села за 14 км від місця проживання. До пошуків родичів та односельців долучилися рятувальники та поліцейські. Саме правоохоронці, прочісуючи місцевість, 21 грудня й натрапили на тіло зниклого чоловіка.

Про зникнення мешканця Острога Миколи Шарапова у поліцію заявила його донька. Сьомого грудня близько 20:00 чоловік пішов з дому, відтоді його більше не бачили. Родина розшукувала зниклого, поліція оголосила зниклого у розшук і долучилася до пошуків. Місцеві правоохоронці та рятувальники періодично оглядали місцевість неподалік Острога.

Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, у вівторок, 21 грудня, поліцейські, прочісуючи поле поблизу села Бродів, що за 14 км від Острога, виявили зниклого чоловіка мертвим. «Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські вдячні всім, хто долучився до пошуків 46-річного жителя Острога», — повідомляє поліція.