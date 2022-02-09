Батьки повідомили поліцейським, що нещодавно переїхали у Мукачево і дитина погано знає місто

У Мукачеві під час прогулянки біля будинку загубилася 7-річна дівчинка. Про зникнення дитини у поліцію повідомили батьки. Виявилося, що сім’я нещодавно переїхала у Мукачево, дівчинка вийшла погуляти і зникла.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, виклик про зникнення дитини надійшов правоохоронцям ввечері вівторка, 8 лютого, близько 20:00. Батьки 7-річної дівчинки повідомили поліцейським, що донька вийшла на прогулянку у двір та зникла. Рідні дуже турбувалися, адже лише нещодавно переїхали на Закарпаття з іншої області і їх дитина ще не дуже добре знає місто.

«Працівники слідчо-оперативної групи районного управління поліції, співробітники ювенальної превенції спільно з батьками негайно розпочали пошуки дитини, і швидко знайшли дівчинку. Правоохоронці встановили, що протиправних дій відносно дитини скоєно не було», – йдеться у повідомленні поліції.