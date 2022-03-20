Національна поліція посилила контроль за гуманітарними вантажами, адресованими захисникам України та цивільним громадянам. Про це свідчить лист начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань, який у неділю, 20 березня, опублікувала «Українська правда».

У листі йдеться, що протягом останнього часу встановлено непоодинокі випадки розкрадання та привласнення гуманітарної допомоги, адресованої українським військовим та цивільним громадянам, які постраждали від російської агресії. Через це Копаєв вимагає від керівників управлінь організувати спільно з працівниками Митної служби огляд транспортних засобів, що переміщують гуманітарну допомогу, фіксацію переліку майна та фотофіксацію вантажу.

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Також їм доручено отримувати від водіїв маршрут слідування вантажу територією України та організацію-отримувача. Спільно з отримувачами вантажів у пунктах їх отримання представники поліції мають здійснювати огляд на предмет наявності повного переліку майна, яке було зафіксовано при перетині кордону.

Відомо, що працівники Департаменту стратегічних розслідувань у регіонах мають супроводжувати транспортні засоби, які переміщують гуманітарну допомогу до місць фактичного розвантаження.