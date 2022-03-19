В Україну з Німеччини відправили засоби цивільного захисту та протипожежне обладнання. Йдеться про рятувальне обладнання, захисний одяг, автобус для евакуації людей, а також електрогенератори, резервуари для води, намети та спальні мішки. Про це повідомила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Augsburger Allgemeine.

«В Україні зараз важливо конкретно допомагати людям, які потребують допомоги. Ми тісно співпрацюємо з Україною над політикою розвитку протягом багатьох років. Звичайно, наші проекти не можуть продовжуватися, як раніше під час війни. Тому ми діяли швидко та змінили механізми на дуже гострі потреби цієї надзвичайної ситуації», – сказала Шульце.

У п’ятницю до України відправили 21 портативний пожежний насос, а також велику кількість захисного одягу, рятувального обладнання та евакуаційний автобус. У понеділок також приїдуть дев’ять вантажівок для перевезення важкого пожежного обладнання, а в середу – близько 1600 дихальних апаратів.

За словами Шульце, 2000 електрогенераторів і численні резервуари для води, намети та спальні мішки вже в дорозі до України.

«Ми допомагаємо вогнегасниками, зблокованими вантажівками, електрогенераторами, житлом для людей, які втікають, і психологічною підтримкою», – зазначила міністерка.

Німеччина надає Україні гуманітарну допомогу та допомагає українським біженцям. У кінці лютого найбільша німецька залізнична компанія Deutsche Bahn дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами з Польщі. 12 березня з Київщини на Донбас вирушив вантажний автомобіль із гуманітарною продовольчою допомогою від уряду Німеччини. Що ж стосується зброї, то в кінці лютого Німеччина погодилась надати Україні «Стінгери» і протитанкові гранатомети. Хоча раніше уряд Німеччини опирався поставкам зброї в Україну. Більше того, спочатку Німеччина не лише не надавала Україні зброї у боротьбі проти Росії, але й блокувала її надання через механізми НАТО і не дозволяла іншим країнам продавати Україні зброю свого виробництва.