У Львові облаштували шість постійних пунктів прийому гуманітарної допомоги
До теми
У Львові діють шість міських пунктів для прийому гуманітарної допомоги. Центри діють у всіх районах міста. Про це у четвер увечері, 17 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Тим, хто хоче допомогти, і тим, хто потребує допомоги. Ми у Львові облаштували нові постійні пункти гуманітарної допомоги для вимушених переселенців», — написав у своєму Telegram-каналі Андрій Садовий.
Відтепер отримати чи залишити гуманітарну допомогу у Львові можна на складах за адресами:
- Залізничний район — вул. Сигнівка, 1;
- Шевченківський район — вул. Замарстинівська, 71 (вхід з вул.Циганівка);
- Галицький район — вул. Ференца Ліста, 2;
- Сихівський район — вул. Сихівська, 14;
- Личаківський район— пл. Петрушевича, 2;
- Франківський район — вул. Чупринки, 71.
Також Андрій Садовий повідомив про першочергові потреби:
- продукти довготривалого зберігання;
- медикаменти;
- спальники;
- каремати;
- чиста постіль.
Номер телефону волонтерського центру: +380 322 546 079
Також мер подякував, усім людям доброї волі, які «спільно та злагоджено працюють заради нашої перемоги».
У Львові також потрібні медики-волонтери для роботи з біженцями. Зазначимо, що раніше у Львові вже створили сайт із переліком волонтерських ініціатив. Також ZAXID.NET повідомляв про сайт, який розробили для пошуку роботи в тилу.