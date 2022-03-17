У Львові діють шість міських пунктів для прийому гуманітарної допомоги. Центри діють у всіх районах міста. Про це у четвер увечері, 17 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Тим, хто хоче допомогти, і тим, хто потребує допомоги. Ми у Львові облаштували нові постійні пункти гуманітарної допомоги для вимушених переселенців», — написав у своєму Telegram-каналі Андрій Садовий.

Відтепер отримати чи залишити гуманітарну допомогу у Львові можна на складах за адресами:

Залізничний район — вул. Сигнівка, 1;

Шевченківський район — вул. Замарстинівська, 71 (вхід з вул.Циганівка);

Галицький район — вул. Ференца Ліста, 2;

Сихівський район — вул. Сихівська, 14;

Личаківський район— пл. Петрушевича, 2;

Франківський район — вул. Чупринки, 71.

Також Андрій Садовий повідомив про першочергові потреби:

продукти довготривалого зберігання;

медикаменти;

спальники;

каремати;

чиста постіль.

Номер телефону волонтерського центру: +380 322 546 079

Також мер подякував, усім людям доброї волі, які «спільно та злагоджено працюють заради нашої перемоги».

У Львові також потрібні медики-волонтери для роботи з біженцями. Зазначимо, що раніше у Львові вже створили сайт із переліком волонтерських ініціатив. Також ZAXID.NET повідомляв про сайт, який розробили для пошуку роботи в тилу.