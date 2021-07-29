Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Поліція Прикарпаття встановлює всі обставини падіння спортивного літака Aerospool WT10 Advantic на приватний будинок у Коломиї. У результаті аварії загинув 60-річний пілот і троє 20-річних пасажирів-іноземців, двоє - громадяни США, один - Великої Британії. Про це у четвер, 29 липня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Як повідомляв ZAXID.NET у середу, 28 липня, біля Коломиї близько 13:40 сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого чотири особи загинуло.

«У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії», – йдеться у повідомленні поліції.

Правохоронці встановили, що іноземці у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком, замовили екскурсійний політ у складі групи з трьох осіб.

На місце події вже прибули спеціалісти Національного бюро з цивільної авіації для проведення додаткового огляду. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі обласного управління поліції призначили ряд експертиз, зокрема для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості палива, яким заправлявся літак.

Слідчі здійснюють досудове розслідування, у межах якого розпочате кримінальне провадження через порушення правил повітряних польотів.