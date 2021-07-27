У вівторок, 27 липня, минає 19 років зі Скнилівської трагедії. Цього дня близько 10 тис. відвідувачів прийшли на летовище, щоб відсвяткувати ювілей 14-ого авіакорпусу Військово-повітряних сил України. Винищувач Су-27, за штурвалом якого перебували Володимир Топонар та Юрій Єгоров, готувався вразити присутніх фігурою «напівпетля». Але в один момент авіашоу зірвалось, і літак впав у натовп. Внаслідок трагедії загинуло 77 людей.

Того дня львів'янин Іван Куц втратив сина й доньку. «Йому було 20 років, він із золотою медаллю закінчив школу, навчався на третьому курсі Політехніки. А дочка мала 13 років», – розповідає чоловік.

А Володимир та Ніна Іванови залишились без сина. «Подзвонила сусідка і спитала, чи ми нічого не чули про те, що відбувається біля аеропорту. Я тоді вже відчував: трапилось жахливе. Одразу поїхали туди, але ніхто нас не впускав», – пригадують вони.

На державному рівні статусу потерпілого у Скнилівській трагедії не отримав ніхто. Тому Львів щороку допомагає сім'ям загиблих фінансово – виділяє їм по 2 тис. грн.

«Ми розуміємо, що ці гроші не перекриють смутку від втрати, але хоча б так допоможемо людям», – зазначає директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Додамо, що в той день пілоти винищувача Су-27 катапультувались. Саме Володимир Топонар та Юрій Єгоров першими опинились під слідством, вони отримали 14 й 8 років в'язниці. Такий вирок обоє вважали несправедливим і звинувачували у біді організаторів шоу: мовляв, вони виконували маневри літаком, на якому заздалегідь не тренувались, а їхні польотні карти відрізнялись від місцевості, де мали б проводитися фігури.

Феміда засудила ще кількох підозрюваних в авіакатастрофі: командувача 14-го авіаційного корпусу Анатолія Третьякова – на 6 років та помічника керівника польотів із землі Юрія Яцюка – на 5. Однак 2007 року деяких фігурантів справи помилували. Зокрема Третьякова, а льотчик Єгоров замість призначених восьми років відсидів менше половини.

Офіційна версія трагедії звучить так: «Відхилення екіпажу від польотного завдання й помилка в пілотуванні Су-27». Однак розглядали інші, зокрема брак льотної практики і технічну несправність літака. Загалом до відповідальності тоді притягнули 12 осіб, серед яких – пілоти та генерали. Проте жоден з них до сьогодні не визнав своєї вини. Після Скнилівської катастрофи авіашоу в Україні заборонили.

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