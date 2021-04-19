76 дерев у селі Запитів перестали рости після неправильної обрізки крони

Державна екологічна інспекція у Львівській області порахувала 204,7 тис. грн збитків через варварську обрізку дерев вздовж траси Київ–Чоп. У селі Запитів обрізали гілки 76 дерев, фактично перетворивши їх на стовпи. Окрім того, ще п’ять дерев повністю зрубали.

Про випадок варварської обрізки дерев на трасі Київ–Чоп повідомили у понеділок, 19 квітня, в Держекоінспекції Львівщини. Під час проведення позапланової перевірки 25 березня на території Новояричівської селищної ради інспектори виявили, що у селі Запитів вздовж дороги зрубали п’ять дерев порід в’яз, акація, клен, а також обрізали крону 76 дерев. Таку варварську обрізку дерев здійснили на території неподалік агрокомпанії «Ерідон» та автозаправної станції «WOG».

Через неправильну обрізку дерева сильно пошкодились та припинили рости. У екоінспекції порахували, що збитки, заподіяні довкіллю внаслідок незаконної зрізки та пошкодження дерев, становлять 204,7 тис. грн. Також зараз встановлюється, хто замовляв і проводив роботи з обрізки дерев.

Державні інспектори передали матеріали про виявлені порушення у поліцію для подальшого розслідування.